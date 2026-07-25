Secondo ko per i ragazzi di Scala dopo quello contro la Roma di una settimana fa
Secondo test per la Primavera di Mattia Scala che a Cascia ha affrontato il Benevento, squadra che l'anno scorso ha ottenuto la promozione in Serie B. Dopo il ko con la Roma per 6-0 arriva un altro ko per 2-0 contro i campani. Un gol per tempo di Mignani e Talia. Assenti Lulli, Panico e Bah che domani partiranno con la prima squadra per l'amichevole contro il Cannes. In campo, invece, il baby Camara che è uscito per un botta al ginocchio ma le sue condizioni non preoccupano. Presente in panchina anche il responsabile del settore giovanile Margiotta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
D'Amico a caccia del vice Malen: Tresoldi in stand by, la priorità è Castro
Calciomercato AS Roma
Mourinho complica i piani della Roma. L'addio di Diomande blocca Nusa
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma, asse col Manchester United: offerto Rashford
Calciomercato AS Roma
Summerville, l'Al Hilal prende in giro la Roma: "Tutte le strade portano a... Riyadh"
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: sfuma El Mala, Nusa in salita. Manchester United su Tresoldi
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti