Secondo test per la Primavera di Mattia Scala che a Cascia ha affrontato il Benevento, squadra che l'anno scorso ha ottenuto la promozione in Serie B. Dopo il ko con la Roma per 6-0 arriva un altro ko per 2-0 contro i campani. Un gol per tempo di Mignani e Talia. Assenti Lulli, Panico e Bah che domani partiranno con la prima squadra per l'amichevole contro il Cannes. In campo, invece, il baby Camara che è uscito per un botta al ginocchio ma le sue condizioni non preoccupano. Presente in panchina anche il responsabile del settore giovanile Margiotta.