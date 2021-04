Roma Primavera, prosegue il casting per la panchina: piace Occhiuzzi

Il tecnico del Cosenza intriga molto la società per sostituire Alberto De Rossi. Resta in corsa Piccareta, piace anche Modesto della Pro Vercelli

Sempre più probabile il cambio di guida tecnica sulla panchina della Primavera dalla prossima stagione. Secondo quanto riporta Sportitalia c'è un nuovo candidato a sostituire Alberto De Rossi: si tratta dell'allenatore del Cosenza Roberto Occhiuzzi. Il tecnico, impegnato in una complicatissima corsa salvezza in Serie B, nonostante l'esonero sfiorato fino a qualche settimana fa piace molto a Trigoria ed è entrato prepotentemente in corsa. Resta ancora valida l'opzione di promuovere Fabrizio Piccareta, da anni impegnato nelle giovanili giallorosse. Occhio anche ad altri nomi a sorpresa come quello di Francesco Modesto della Pro Vercelli.