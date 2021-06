Roma primavera, De Rossi: “Questa partita è la fotografia della stagione”

Il tecnico giallorosso dopo l'eliminazione con l'Atalanta: "Facciamo la partita per larghi tratti, ma restiamo senza niente in mano. La stagione comunque è eccezionale"

Redazione

Sconfitta bruciante per la Roma, che esce ai quarti di finale del playoff scudetto contro l'Atalanta. Al termine del match il commento del tecnico Alberto De Rossi ai canali ufficiali del club: "Devo analizzare tutta la partita. Gli episodi ci sono stati contro, due prodezze che hanno determinato la nostra sconfitta, però abbiamo reagito bene, giocato e creato. Abbiamo sbagliato il gol a un metro dalla porta, abbiamo fatto un'ottima partita, poi magari anche l'Atalanta si è messa un po' indietro dopo il vantaggio. La Roma ha però determinato tanto di questa partita".

Si raccoglie poco rispetto quanto prodotto. Non è la prima partita che succede. Per larghi tratti giochiamo bene, però poi dopo rimaniamo senza niente in mano ed è successo tante volte. E' un difetto quindi, non solo sfortuna.

La Roma poteva fare di più in questa stagione? C'è un rimpianto? Sì, rimpanti ci sono sempre. La partita di oggi è la fotografia della stagione, facciamo la partita per larghi tratti, con occasioni, ma rimaniamo con niente in mano. Siamo stati raggiunti per sette volte dopo un vantaggio, magari con mezzo tiro. C'è un difetto di fondo forse che non siamo riusciti a risolvere. Cosa devo dire alla squadra? Abbiamo giocato sempre all'attacco, poi due prodezze loro hanno determinato la partita.

Il lavoro si giudica anche per altre cose. Come crescita resta una stagione positiva. Assolutamente, non è per endurare la pillola ma abbiamo fatto una stagione eccezionale, da tanto non esordivano in prima squadra giocatori della nostra Primavera. Uno di loro ha fatto di più, è rimasto dentro per quattro partite e ha giocato. Parlo di Darboe. Poi ti resta l'amaro perché vai in campo e vuoi vincere. Al completo siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato, poi ci sono state tante problematiche, dallo stop agli infortuni. Siamo rammaricati del risultato, lo avevamo in mano ma il lavoro è stato fatto.