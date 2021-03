Roma Primavera, De Rossi: “Il Milan ha personalità e fisicità, servirà attenzione sui calci piazzati”

Alla vigilia della gara contro il Milan, Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni di Roma TV per anticipare i temi della della sua Roma Primavera, al momento lontana parente di quella che aveva iniziato con le marce altissime la stagione. Queste le sue dichiarazioni: “Sappiamo bene che questo campionato ci mette di fronte ogni giornata un avversario difficilissimo, una partita difficilissima. Tutti si sono attrezzati per questo, quindi non ci fidiamo del Milan nonostante sia stato altalenante nei risultati ultimamente. E’ una squadra di grande qualità, strutturata fisicamente, per questo dovremo stare attenti sui calci da fermo. Poi hanno la mentalità giusta da Milan, non buttano mai il pallone e possono metterti sempre in difficoltà. I risultati non sono benevoli rispetto alle prestazioni. Abbiamo sofferto tanto con l’Empoli, che ci ha messo in difficoltà anche nella pressione. Dobbiamo stare attenti proprio a questo, perché affronteremo una squadra simile con qualità e personalità“.