Roma Primavera, De Rossi: “Abbiamo tanti giocatori nuovi e non è facile amalgamarli subito”

Torna in campo anche la Roma Primavera. Domani alle 13 la trasferta con il Napoli e oggi Alberto De Rossi presenta la sfida ai microfoni del club:

“Peccato per l’assenza di Chierico dovuta a un problema avuto in nazionale, però comunque avremo gli altri. È un problema che vale un po’ per tutte le squadre. I frutti del nostro lavoro non si sono visti subito, abbiamo dei giocatori nuovi e non è facile amalgamare il gruppo subito, dopo il match contro il Bologna posso dire che siamo sulla buona strada”.

Cosa pensa di Ndiaye e Bianda?

“Siamo contenti di averli a disposizione, Bianda sembra avere superato i suoi problemi fisici. Su Ndiaye siamo contenti, lo abbiamo scelto da tempo e siamo contenti di averlo”.