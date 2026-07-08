La seconda avventura di Federico Guidi sulla panchina della Roma è già al capolinea. Dopo solo un anno dal suo ritorno lascerà la Capitale dopo una stagione non positiva per i risultati ottenuti. Il club sta discutendo gli ultimi dettagli prima delle risoluzione del contratto, al suo posto è pronto alla promozione Mattia Scala che dal 2021 al 2026 ha allenato Under 14,16 e 18. Ora è a un passo dalla panchina della Primavera, scrive Gazzetta Regionale. Nelle prossime ore verrà ufficializzato l'arrivo di Margiotta che ieri ha salutato il Verona ed è pronto a diventare il nuovo responsabile del settore giovanile.