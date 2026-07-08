Questa mattina alle ore 10 è iniziata la prima fase della nuova campagna abbonamenti della Roma. La prima finestra, che si chiuderà il 20 luglio, è dedicata ai rinnovi e dopo circa nove ore è già stata superata quota 11.000 tessere. Il picco massimo di utenti in coda si è registrato proprio in mattinata con circa 3mila tifosi giallorossi collegati. Il club ha confermato il tetto di 40.000 tessere per tutto l'Olimpico (quota raggiunta lo scorso anno) e la prossima fase - dedicata sempre ai rinnovi - si aprirà il 20 luglio alle ore 12 e terminerà il 23 luglio alle 13. La terza fase sarà quella per i rinnovi con cambio di posto/settore (dal 23 al 27 luglio) prima della vendita dedicata a chi si è iscritto alla "Waiting List" che conta più di 25mila tifosi giallorossi.