Walter Sabatini difende il lavoro di Massara alla Roma. L'ex ds giallorosso - in un'intervista a Tuttosport - ha parlato dell'avventura di Ricky (da ieri nuovo responsabile dell'area tecnica della Juventus) nella Capitale. Queste le sue parole: "Purtroppo a Roma è diventato un bel catalizzatore di cazzate: gli hanno additato la qualunque, ma lui è sempre stato in silenzio. Garbato, educato, ha lavorato tantissimo dietro le quinte e non è mai uscito dai binari. È sempre stato sul pezzo, non ha mai acceso alcuna polemica con Gasperini, anzi ha cercato in ogni modo di evitare scontri. La Roma in Champions è stato un successo dell’allenatore, della squadra e della società. Troppo comodo escludere Massara dai meriti, anche il suo lavoro è stato importante". Poi ha parlato del rapporto tra Massara e Gasperini: "Cosa non ha funzionato? Pensano la vita e i rapporti all’interno di un gruppo di lavoro in maniera completamente diversa: sono il giorno e la notte. Le cose che sono state dette su Ricky si commentano da sole. Si meritava la Juve, ma soprattutto non meritava di essere maltrattato come negli ultimi mesi"