Roma Primavera, Calafiori: “Risultato bugiardo. Dobbiamo migliorare in difesa”

Riccardo Calafiori, difensore della Roma Primavera, ha parlato nel post partita dopo la brutta sconfitta per 3 a 0 contro la Fiorentina maturata al Franchi di Firenze. Secondo risultato negativo consecutivo per la squadra dopo il K.O. contro il Torino della settimana scorsa. Queste le parole del calciatore giallorosso a RomaTV: “Risultato abbastanza bugiardo, abbiamo creato tante occasioni senza segnare mentre loro hanno sfruttato le poche occasioni. Ci stiamo impegnando tantissimo, sicuramente in difesa c’è qualcosa che non va, dobbiamo migliorare, soprattutto a Torino abbiamo avuto un calo importante. Ora c’è la sosta, dobbiamo vincere per forza. Abbiamo giocato benissimo ma dobbiamo stare molto più attenti dietro, non è possibile prendere gol ogni volta che subiamo un contropiede. Nei duelli i miei compagni mi sono sembrati molto bravi. Fisicamente mi sento benissimo, l’infortunio ormai è solo un brutto ricordo. Ora dobbiamo vincere la prossima, è l’unica cosa che conta. Dobbiamo ingranare perché quest’anno dobbiamo assolutamente vincere qualcosa“.