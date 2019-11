Roma Primavera, Calafiori: “L’infortunio mi ha forgiato. Io erede di Kolarov? Non ci penso”

Riccardo Calafiori, tra i protagonisti del match vinto dalla Roma Primavera contro l’Inter, parla al termine della partita ai microfoni di Sportitalia:

Quanto sei soddisfatto della partita?

Soddisfatto alla grande. Dall’inizio del campionato mi trovo sempre meglio.

Il The Guardian ti ha inserito tra i migliori sessanta 2002. Ti senti l’erede di Kolarov?

Fa piacere, ma ci penso il giusto. Non ho fatto nulla ancora. Dobbiamo continuare a vincere e basta.

Come ti senti?

Sono già due partite che mi sento meglio di prima dell’infortunio. Da ora sono tutte importanti e non possiamo permetterci di prendere certi gol dopo esser andati in vantaggio. L’infortunio mi ha forgiato.