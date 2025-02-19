La squadra portoghese, in vista del ritorno dei play-off di Europa League contro i giallorossi (gara in programma domani alle 18:45 all'Olimpico), potrà contare praticamente sull'intero organico
VIDEO - I giallorossi sul campo del Do Dragao alla vigilia di Porto-Roma
Il Porto ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritorno dei play-off di Europa League contro la Roma. Per la gara in programma domani alle 18:45 all'Olimpico, mister Anselmi dovrà fare a meno solamente degli indisponibili Fernandes, Grujić e Sousa. Ecco la lista dei 23 calciatori convocati dal tecnico argentino.
Comitiva Roma 🇮🇹 #ASRFCP pic.twitter.com/IZCWqpoJRu— FC Porto (@FCPorto) February 19, 2025
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