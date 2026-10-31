Una super Roma travolge l'Udinese e chiude la pratica in un solo tempo. I giallorossi si impongono per 5-2 grazie alle reti di Cristante, Mora, Malen e Ndicka, tutte arrivate in una prima frazione dominata dalla squadra di Gasperini, e alla rete nel finale di Ghilardi. Nella ripresa viene fuori l'orgoglio dell'Udinese, che prova a riaprire la partita accorciando le distanze con Zaniolo e Palma, senza però riuscire a completare la rimonta. Tre punti importanti per la Roma, che sale a quota 24 in classifica e si porta momentaneamente a una sola lunghezza dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio. Per la sfida di Udine, Gasperini sceglie il terzetto Ghilardi-Ndicka-Hermoso davanti a Gollini. In mezzo al campo spazio alla coppia Cristante-De Roon, con Molina e Wesley sulle corsie esterne. In avanti confermati Malen e Soulé, insieme a Rodrigo Mora.

La Roma domina: il primo tempo si chiude sul 4-0

La gara inizia subito su buoni ritmi e il primo squillo è dell'Udinese, con Miller che ci prova dalla distanza trovando la risposta in due tempi di Gollini. La Roma replica con Soulé, ma il suo sinistro termina abbondantemente sopra la traversa. Al primo vero affondo però, i giallorossi passano in vantaggio con Bryan Cristante. Il numero 4 si inserisce alla perfezione sul cross di Wesley e, con un gran colpo di testa in corsa, batte Okoye. Roma avanti dopo meno di dieci minuti. L'Udinese prova a reagire affidandosi alla fisicità, ma la squadra di Gasperini tiene bene in fase difensiva e non concede spazi. I padroni di casa ci provano ancora dalla distanza, questa volta con Vojvoda, ma il suo mancino è facile preda di Gollini. Le occasioni più importanti sono però ancora della Roma, che nel giro di un minuto colpisce due legni clamorosi. Prima è Soulé ad approfittare di un buco di Palma ma, a tu per tu con Okoye, centra il palo. Neanche il tempo di disperarsi che arriva un'altra incredibile occasione per i giallorossi. Malen calcia di prima intenzione dal centro dell'area trovando la respinta di Okoye, che però lascia il pallone proprio sui piedi dell'olandese. A porta praticamente vuota, l'attaccante della Roma spara sulla traversa. Due legni in due minuti per i giallorossi, con Gasperini incredulo in panchina. Il raddoppio è nell'aria e arriva puntuale alla mezz'ora. L'azione giallorossa si sviluppa sull'asse Soulé-Cristante, con il centrocampista che mette un pallone forte sul secondo palo dove Rodrigo Mora deve soltanto spingere in rete. La Roma vola sul doppio vantaggio, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Passano appena due minuti e Malen si fa perdonare l'errore precedente, saltando Kabasele e battendo Okoye con un sinistro perfetto all'angolino. Tutto troppo facile per la squadra di Gasperini, che continua ad attaccare senza lasciare respiro all'Udinese. I giallorossi ripropongono anche l'asse che aveva portato al primo gol: Wesley trova ancora Cristante in area, ma questa volta il numero 4 prova la conclusione di tacco, respinta da Okoye. Il pokerperò, è soltanto rimandato: al 37' Soulé disegna un angolo perfetto per la testa di Evan Ndicka, che svetta e firma il quarto gol della Roma. Giallorossi straripanti a Udine. La reazione dei padroni di casa è affidata quasi esclusivamente a Zaniolo, che prova a sfondare con la sua fisicità ma trova sulla propria strada un Ndicka insuperabile. Senza neanche un minuto di recupero, Maresca manda tutti negli spogliatoi. Una super Roma sta dominando l'Udinese.

UDINE, ITALY - OCTOBER 31: Rodrigo Mora of AS Roma celebrates after scored the second goal for his team during the Serie A match between Udinese Calcio and AS Roma at Stadio Friuli on October 31, 2026 in Udine, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Zaniolo e Palma spaventano Gasp ma Ghilardi la chiude nel finale (2-5)

La ripresa si apre senza cambi e con ritmi inevitabilmente più bassi. La Roma ha un vantaggio rassicurante e non ha alcuna intenzione di concedere spazio alla rimonta dell'Udinese. Dopo appena cinque minuti, però, i padroni di casa riaprono la partita con Nicolò Zaniolo. L'ex della sfida è il più lesto ad avventarsi sulla respinta centrale di Gollini dopo il tiro dalla distanza di Miller e deposita il pallone in rete. Gasperini è una furia in panchina, non è soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi in avvio di ripresa. La Roma prova a scuotersi e poco più tardi sfiora il quinto gol, mancato per una questione di centimetri. Malen arriva infatti con un attimo di ritardo sul cross di Molina e non riesce a spingere il pallone in rete da due passi. All'ora di gioco è il momento dei cambi. Runjaic inserisce Chakvetadze e Unai Gomez al posto di Davis ed Ekkelenkamp, mentre Gasperini risponde mandando in campo Castro e Pisilli per Malen e Mora. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano ulteriormente. La Roma lascia il pallino del gioco all'Udinese, che prova a trovare gli spazi giusti per colpire. A dodici minuti dalla fine i friulani accorciano ancora le distanze con Palma, che fulmina Gollini con un gran destro al volo. Troppo disattenta la difesa giallorossa, che concede spazio e tempo al difensore bianconero. Gasperini non gradisce e corre subito ai ripari: dentro Rensch e Mancini al posto di Wesley e Soulé. La Roma continua a dare l'impressione di aver staccato la spina troppo presto, mentre l'Udinese, rivitalizzata dai cambi, gioca con tutt'altro spirito. All'83' i padroni di casa vanno addirittura vicini al 4-3 con Unai Gomez, ma il suo destro si spegne di poco a lato della porta difesa da Gollini. I friulani ci credono e continuano a spingere, lasciando però inevitabilmente spazio alle ripartenze giallorosse. Al secondo minuto di recupero arriva così il gol che chiude definitivamente i conti, firmato da Ghilardi con un destro al volo potentissimo che non lascia scampo a Okoye. Una conclusione imparabile che mette il punto esclamativo sulla vittoria della squadra di Gasperini. Dopo quattro minuti di recupero, Maresca manda tutti negli spogliatoi. La Roma batte l'Udinese 5-2 e sale a quota 24 punti, portandosi momentaneamente a una sola lunghezza da Inter e Lazio.

Il tabellino

: Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Ekkelenkamp (56' Chakvetadze), Karlström (83' Jovanovic), Kamara (83' Arizala); Zaniolo (67' Piotrowski), Miller; Davis (56' Gomez).: Padelli, Mrozek, Bertola, Ebosse, Zarraga, Miller, Lovric, Piotrowski, Arizala, Chakvetadze, Jovanovic, Unai Gómez, Vinciati.:Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso (84' Koulierakis); Molina, Cristante, De Roon, Wesley (79' Rensch); Soulé (79' Mancini), Mora (59' Pisilli); Malen (59' Castro). A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Rensch, Mancini, Pisilli, Lulli, Di Nunzio, Hermoso, Castro, Arena, Camara. Allenatore: Gasperini.

Ammoniti: Miller (U), Cristante (R)

Marcatori: 10' Cristante (R), 31' Mora (R), 33' Malen (R), 37' Ndicka (R), 50' Zaniolo (U), 78' Palma (U), 90+2' Ghilardi (R)