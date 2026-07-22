Lo storico capitano romanista ha pubblicato in serata il suo messaggi di auguri per l'AS Roma
Festa Roma, lo striscione del corteo che celebra il logo 'ASR': "Lo stemma del popolo"
La festa per le vie della città, l'improvvisata di Dybala, la nuova maglia svelata, i post dei calciatori. C'è stato un po' di tutto in questa giornata dedicata ai 99 anni dell'AS Roma, coronata dal messaggio di uno dei suoi simboli più grandi. Francesco Totti in questi minuti ha pubblicato sui social il suo pensiero, uno scatto di lui che dall'alto ammira la sua città, le luci, lo Stadio Olimpico, il cuore di Roma come canta Venditti nella canzone scelta dal capitano. "Roma per sempre, Auguri!" Poi nelle stories Totti ha pubblicato anche lo scatto del corteo con lo striscione "Lo stemma del popolo" in testa.
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