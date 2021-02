Roma, per il CIES la proiezione non è da Champions: a fine anno giallorossi quinti

Niente Champions League, stando almeno alle statistiche. L’andamento attuale della Roma, stando alla proiezione punti calcolata dal CIES, non consentirebbe ai giallorossi di entrare tra le prime 4 a fine stagione. L’osservatorio statistico del calcio ha sfruttato un modello statistico che tiene conto di parametri fondamentali come possesso palla e precisione e qualità di tiri e passaggi. Gli uomini di Fonseca, stando all’algoritmo, chiuderebbero l’annata al 5° posto a quota 70 punti, ben 6 in meno del Napoli e 8 in meno della Juventus. A laurearsi campione d’Italia sarebbe l’Inter con 81 punti, soli 2 in più del Milan. Alle spalle dei giallorossi c’è l’Atalanta a quota 69; settima la Lazio con 66.