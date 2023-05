Roma, per il Ceo Lina Souloukou stipendio di 850 mila euro e indennità di alloggio

Per l'amministratore delegato giallorosso compresi anche 6 voli andata e ritorno Roma-Atene all'anno per ricongiungersi alla famiglia

Da poco subentrata a Pietro Berardi nel delicato ruolo di CEO della Roma, la manager greca Lina Souloukou è, a oggi, una delle figure più influenti nel club giallorosso. Classe 1983, con già importanti esperienze alle spalle nel settore sportivo, la dirigente ellenica, così come riportato dal portale specializzato Calcio e Finanza, guadagnerebbe circa 800mila euro netti in qualità di amministratore delegato, ai quali vanno aggiunti altri 50mila per l'espletamento della mansione di direttore generale, con anche una percentuale che oscilla tra il 50% e il 75% della remunerazione fissa come compenso mutabile vincolato al conseguimento di specificati fini. Inoltre, sono disciplinati diversi bonus come una indennizzo di alloggio (importo lordo annuo pari a 125mila euro) e sei biglietti aerei andata e ritorno tra Roma e Atene per la famiglia ogni anno.