Roma, Pellegrini straripante: è record di tiri tentati contro il Bologna

Un po’ di difficoltà durante la prima parte della partita, la solita dose di classe e di corsa, l’assist finale per Dzeko e tanta pericolosità offensiva. Una prestazione straripante quella di Lorenzo Pellegrini al Dall’Ara, con una statistica da record. Come riporta infatti il profilo Twitter di Opta il trequartista giallorosso ha eguagliato il suo record di tiri tentati in una partita battendo a rete per ben sei volte, tante quante tutto il Bologna. Il romanista, schierato ancora una volta da Fonseca alle spalle di Edin Dzeko, conferma così anche numeri alla mano l’ottimo momento di forma che sta attraversando.