Roma, Pellegrini da domani in gruppo con una maschera protettiva: col Siviglia ci sarà

Lorenzo Pellegrini tornerà domani in gruppo a Trigoria con una maschera protettiva, obbligatoria a una settimana dall’intervento al setto nasale, riporta Sky. Il giocatore, dopo aver rimosso venerdì scorso i tamponi, oggi è tornato a Villa Stuart per levare anche lo splint che era stato applicato sopra la piramide nasale per proteggere le ossa. Il numero 7 sarà a disposizione per il match di giovedì con il Siviglia, ma solo il giorno stesso Fonseca deciderà se mandarlo in campo oppure no. Con la squalifica di Veretout, la buona notizia del rientro di Pellegrini permette al tecnico di avere più opzioni sia per la mediana, che per la trequarti.