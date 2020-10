Due vittorie consecutive, due gol di Pedro che in poco tempo si sta affermando come leader dell’attacco della Roma. Lo spagnolo sui social ha voluto festeggiare i tre punti con un post, pubblicato questa mattina. “Bella partita di tutta la squadra. Avanti così. Daje Roma” il messaggio dell’ex Chelsea. Per Fonseca è già un intoccabile e insieme a Mkhitaryan e Dzeko rappresenta il vero punto di forza in questa nuova stagione appena cominciata.