Il percorso amministrativo legato al nuovo stadio della Roma sta entrando sempre più nel vivo. Lunedì 27 luglio alle ore 10 ci sarà infatti la Conferenza dei Servizi che esaminerà nel dettaglio il il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica presentato dal club giallorosso il 18 maggio scorso. Si tratta di uno step molto importante che, secondo quanto riportato da Il Tempo, darebbe un'accelerata decisa all'intero iter approvativo. La conferenza, convocata dal Commissario Straordinario Massimo Sessa, si svolgerà il Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di via Nomentana. Al tavolo siederanno gli uffici competenti della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma e tutte le autorità locali coinvolte nella realizzazione del progetto. Insieme a loro anche i rappresentanti governativi del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.