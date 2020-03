Roma, partnership con Cashback World: sconti e offerte per i tifosi

La società della Roma e Cashback World stringono una nuova partnership. Grazie all’AS Roma Cashback Program i tifosi giallorossi si potranno iscrivere gratuitamente e ricevere sconti del 5% sugli acquisti. A spiegarlo sono Cristante, Zaniolo, Diawara e Pastore in uno spot andato in onda su Roma TV il 7 marzo. Grazie alla Cashback Card potranno essere accumulati Shopping Points e ricevere scontistiche esclusive. Il tifoso può registrarsi al sito dedicato cashback.asroma.com e ricevere da subito la carta digitale firmata AS Roma.