Il mercato è finito. E ora è tempo di risposte in casa Roma. Il club si è mosso bene, ha seguito diversi obiettivi e ha rinforzato la rosa. Ma il compito più importante non è stato completato: regalare a Gasp l’ala sinistra che chiedeva da mesi. Ci ha provato. Ma non ci è riuscita. E ora, almeno fino a gennaio, il tecnico dovrà trovare nuove soluzioni per colmare quella mancanza. Le prime partite hanno già dato qualche indicazione, ma la strada è ancora lunga. Adesso, però, tocca a D’Amico. Il nuovo ds della Roma è chiamato a spiegare il mercato appena concluso. Le strategie, le scelte e soprattutto i tanti nomi rimasti fuori dal puzzle. I tifosi aspettano risposte. L’occasione arriverà oggi, alle 16.45, quando D’Amico parlerà per la prima volta in conferenza stampa.