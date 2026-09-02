Pellegrini corre e vede il rientro. Il centrocampista giallorosso è ancora ai box dopo la ricaduta dell’infortunio muscolare al retto femorale della coscia destra. Un problema che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Ma ora il peggio sembra essere alle spalle. Lorenzo sta recuperando. E, come riporta Il Tempo, potrebbe strappare la prima convocazione per la sfida contro il Torino. Il rientro in gruppo è previsto già in questa settimana. Una buona notizia per Gasp. Il tecnico potrebbe così ritrovare una pedina fondamentale. Soprattutto sulla sinistra. L’ala tanto cercata non è arrivata. E Pellegrini può diventare una soluzione anche in quella zona del campo. Prima il ritorno in gruppo. Poi la speranza di rivederlo a Torino.