Roma, Pallotta promuove l’iniziativa Missing Children: “Possiamo fare ancora di più”

James Pallotta promuove la campagna lanciata dalla Roma in collaborazione con Missing Children per il ritrovamento dei bambini scomparsi in tutto il mondo. Durante l’annuncio degli acquisti estivi, il club giallorosso ha accostato le immagini dei nuovi calciatori a quelli dei bimbi scomparsi per dare maggiore visibilità ai loro volti. Nella giornata di ieri, è arrivata la notizia del ritrovamento della quarta bambina dall’inizio della campagna, una notizia che ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche sulla BBC. Riprendendo l’articolo della tv britannica, James Pallotta ha commentato l’iniziativa via Twitter: “Questa è una delle cose migliori che abbiamo fatto alla Roma: usare i social media in modo socialmente responsabile. Quando abbiamo fondato Roma Cares nel 2013 e quando abbiamo lanciato Football Cares nel 2015, dissi che avevamo un’opportunità unica per aiutare gli altri. Ora sento che dovremmo fare ancora di più“.