Oltre a un mercato in entrata che fatica a decollare, la Roma non ha ancora risolto la questione legata ai rinnovi di contratto. Gli accordi con Dybala e Pellegrini sono ormai definiti, tanto che nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale. Diversa invece la situazione di Zeki Celik, per il quale la trattativa non è ancora chiusa. Nei giorni scorsi il club giallorosso ha inviato la propria proposta all’agente del difensore turco, ricevendo una risposta positiva. Ora però bisogna passare ai fatti e per farlo serve completare alcuni passaggi formali che stanno tardando ad arrivare. Proprio per questo, nelle ultime ore alcuni club hanno iniziato a muoversi prendendo contatti direttamente con Celik, al momento svincolato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, tra la Roma e il giocatore c’è sintonia e filtra ottimismo per la chiusura del rinnovo ma la questione non può ancora considerarsi definita. Il club giallorosso vuole accelerare e punta a chiudere il capitolo rinnovi entro i prossimi giorni.