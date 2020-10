Roma-Orsato un classico, 32 precedenti con l’arbitro veneto

Per l’ennesima volta sarà Daniele Orsato della sezione di Schio ad arbitrare la Roma. Questa infatti sarà la 33esima occasione in cui il veneto dirigerà una gara dei giallorossi. Un bilancio complessivamente altalenante, visto che la Roma è uscita vittoriosa solo in 12 dei 32 precedenti, a cui si aggiungono 12 pareggi e 8 sconfitte.

L’ultimo precedente in cui Orsato e la Roma si sono incontrati è stato lo scorso 15 febbraio, quando la squadra di Fonseca venne sconfitta in trasferta 2-1 dall’Atalanta. In quell’occasione, al gol di Dzeko risposero Palomino e Pasalic.

Il primo match in cui Orsato ha diretto i giallorossi risale addirittura alla stagione 2007/08: nell’occasione la Roma del primo Spalletti affrontava il Cagliari e la partita si concluse con un secco 2-0 a favore dei capitolini (doppietta di Taddei).