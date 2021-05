Roma, Fonseca non si dimette. Colloquio con l’agente, i Friedkin e Pinto – VIDEO

Ore calde a Trigoria: il tecnico ha incontrato la proprietà per discutere del futuro

La Roma non si è allenata questa mattina, ma Paulo Fonseca a Trigoria ci è andato lo stesso. Il portoghese, accompagnato dal suo agente Marco Abreu, ha avuto un incontro di circa cinquanta minuti con i Friedkin e il gm TiagoPinto. Il suo futuro è ormai segnato, ma non dovrebbero arrivare scossoni prima del termine della stagione: l'attuale tecnico infatti non si dimetterà e probabilmente resterà in panchina nelle ultime partite. Fonseca, pur confermando il momento difficile, ha detto alla dirigenza che la squadra nel primo tempo ha fatto ciò che lui si aspettava. L'ennesima brutta figura, però, è stata probabilmente l'ultima goccia per la proprietà, che è impaziente di voltare pagina. Le prossime saranno dunque ore di riflessone. L'Europa League è sfumata (quasi impossibile rimontare il 6-2 di Old Trafford), ma per una questione di prestigio i Friedkinvorrebbero partecipare a una coppa europea il prossimo anno, seppure si tratterà della neonata Conference League. Per questo nel finale di stagione la squadra dovrà provare a salvaguardare il settimo posto dall'assalto del Sassuolo. Il candidato numero uno a prendere il posto di Fonseca resta Maurizio Sarri. Pinto incontrerà nei prossimi giorni il suo agente Fali Ramadani per provare a strappare un accordo totale e dare il via alla stagione 2021/2022.