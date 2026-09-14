La Roma, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato la cessione di Anass Salah-Eddine al Panathinaikos con la formula del prestito con diritto di riscatto a circa 7 milioni di euro. Il laterale marocchino era stato messo fuori rosa da Gasperini dopo che in estate aveva rifiutato diverse proposte nonostante sapesse di non rientrare nei piani del tecnico. Questo il comunicato del club: "L'AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Panathinaikos per la cessione di Anass Salah-Eddine. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato 3 presenze in giallorosso. In bocca al lupo!".