Roma, ok Pellegrini e Soulé. Gasp, ombra Nazionale. Mercato, Lucumì se parte Ndicka

Solo due giorni ancora al riavvio del campionato dopo la sosta che coincide, per la Roma, al big match di San Siro contro l'Inter. Gasperini, per la sfida in programma domenica alle 20:45, riavrà a disposizione Mati Soulé: l'argentino si è allenato in gruppo per l'intera settimana ed è pronto a tornare tra i convocati. Ok Pellegrini, mentre lavorano a parte Dybala, Koné, Wesley e Dovbyk. Domani alle 13:30 il tecnico parlerà in conferenza stampa e chiarirà anche il minutaggio del 18 giallorosso. Al posto di Wesley, sulla fascia sinistra, è favorito Tsimikas, più indietro Rensch e Angelino. A centrocampo pronto El Aynaoui. Sponda Inter, invece, sono recuperati sia Calhanoglu che Lautaro Martinez. È tornato in gruppo Mkhitaryan che punta ad esserci contro la sua ex squadra. Della gara ha parlato ai nostri microfoni Amantino Mancini, doppio ex di Roma e Inter: "San Siro è un campo difficile, ma sarà una gara aperta, la Roma può anche vincere". Il brasiliano ha commentato anche il momento della squadra giallorossa: "È mancata continuità, ma piena fiducia a Gasperini, punto sulla Roma per il quarto posto. Friedkin? Potevano investire di più".