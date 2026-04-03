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Roma, Gasp studia le mosse anti Inter: ecco chi potrebbe sostituire Wesley

Roma, Gasp studia le mosse anti Inter: ecco chi potrebbe sostituire Wesley - immagine 1
Sulla trequarti Cristante e Pellegrini alle spalle di Malen che guiderà l'attacco
Redazione

Meno due al big match di San Siro. La Roma domenica sarà di scena a Milano e riparte la rincorsa al quarto posto in classifica. Ancora qualche dubbio di formazione per Gasperini che dovrà scegliere il sostituto di Wesley che punta a rientrare per la sfida col Bologna del 25 aprile. Secondo quanto riportato da Sky Sport in vantaggio per giocare sulla sinistra c'è Tsimikas, indietro Rensch e Angeliño. Non ci sarà neanche Koné e scalpita El Aynaoui per giocare in coppia con Pisilli in mezzo al campo. Sulla trequarti Cristante e Pellegrini alle spalle di Malen che guiderà l'attacco.

 

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