Roma, Gasp studia le mosse anti Inter: ecco chi potrebbe sostituire Wesley

Meno due al big match di San Siro. La Roma domenica sarà di scena a Milano e riparte la rincorsa al quarto posto in classifica. Ancora qualche dubbio di formazione per Gasperini che dovrà scegliere il sostituto di Wesley che punta a rientrare per la sfida col Bologna del 25 aprile. Secondo quanto riportato da Sky Sport in vantaggio per giocare sulla sinistra c'è Tsimikas, indietro Rensch e Angeliño. Non ci sarà neanche Koné e scalpita El Aynaoui per giocare in coppia con Pisilli in mezzo al campo. Sulla trequarti Cristante e Pellegrini alle spalle di Malen che guiderà l'attacco.