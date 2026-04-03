Verso Inter-Roma: Soulé e Pellegrini in gruppo. Out Dybala, Koné, Wesley e Dovbyk

Due giorni a Inter-Roma. Soulé viaggia verso la convocazione e anche oggi ha svolto l'intero allenamento in gruppo, Pellegrini dopo la sessione individuale di mercoledì è tornato con il resto dei compagni. Rientrati anche i giocatori che nei giorni scorsi erano impegnati con le rispettive nazionali. Out Dybala, Wesley, Koné e Dovbyk. Paulo vuole accorciare i tempi di recupero e spera di esserci per la trasferta di Bologna del 25 aprile, stessa data per il rientro di Manu. Il brasiliano prosegue il recupero: anche lui può esserci a fine mese o addirittura per Roma-Atalanta. Rientro ancora lontano per Dovbyk mentre la stagione di Ferguson è terminata con netto anticipo.