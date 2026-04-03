Inter, la seduta verso la Roma: torna Mkhitaryan, ci sono Lautaro e Calhanoglu

Manca sempre meno al big match di domenica tra Inter e Roma, in programma a San Siro alle 20:45. Questa mattina la squadra allenata da Chivu si è allenata ad Appiano Gentile per preparare il match. Buone notizie per il tecnico nerazzurro che ritrova Mkhitaryan: l'armeno si è allenato in gruppo e sarà a disposizione. Presenti anche Lautaro Martinez e Calhanoglu, il capitano dell'Inter è pronto a ritrovare la titolarità dopo l'infortunio al fianco di Marcus Thuram. A confermare il ritorno dell'argentino anche l'Inter che su X ha pubblicato un video degli allenamenti dell'attaccante: "Pronto a tornare", la didascalia che accompagna il tweet. Assenti, invece, sia Carlos Augusto (squalificato) che Bisseck, i due non recupereranno in tempo. In difesa pronto Acerbi al fianco di Akanji e Bastoni.