Dopo il silenzio post Roma-Lecce domani tornerà a parlare Gian Piero Gasperini. Alle ore 13.30 è in programma la conferenza stampa alla vigilia del big match di Pasqua contro l'Inter (ore 20.45 a San Siro). Nel pomeriggio la rifinitura poi la partenza verso Milano. Il tecnico ritrova tra i convocati Soulé dopo oltre quaranta giorni di assenza mentre non avrà a disposizione Koné, Wesley, Dybala e Dovbyk. Qualche dubbio sulla fascia sinistra: ballottaggio tra Rensch e Tsimikas ma anche Angeliño scalpita per il ritorno dal primo minuto. Davanti insieme a Malen possibilità per Vaz con Pellegrini alle spalle.
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forzaroma news as roma Inter-Roma, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini
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Inter-Roma, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini
Nel pomeriggio la rifinitura poi la partenza verso Milano
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