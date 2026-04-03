Inter-Roma, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini

Dopo il silenzio post Roma-Lecce domani tornerà a parlare Gian Piero Gasperini. Alle ore 13.30 è in programma la conferenza stampa alla vigilia del big match di Pasqua contro l'Inter (ore 20.45 a San Siro). Nel pomeriggio la rifinitura poi la partenza verso Milano. Il tecnico ritrova tra i convocati Soulé dopo oltre quaranta giorni di assenza mentre non avrà a disposizione Koné, Wesley, Dybala e Dovbyk. Qualche dubbio sulla fascia sinistra: ballottaggio tra Rensch e Tsimikas ma anche Angeliño scalpita per il ritorno dal primo minuto. Davanti insieme a Malen possibilità per Vaz con Pellegrini alle spalle.