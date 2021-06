Roma, oggi i 94 anni: “Volevano darle altro nome, altro simbolo e altri colori”

La società giallorossa ricorda il giorno della sua fondazione, il 7 giugno 1927

La Roma, attraverso il suo profilo Twitter ha voluto ricordare il giorno della fondazione della società: “Volevano darle un altro nome, un altro simbolo e altri colori. 94 anni fa, il 7 giugno 1927, Italo Foschi disse no. E Roma ebbe la squadra con il suo nome, i suoi colori e il suo simbolo”. La società giallorossa nacque su iniziativa di Italo Foschi presidente della Fortitudo Pro Roma che riunì sotto un'unica squadra la Roman, l'AlbaAudace e la Fortitudo. Inizialmente si decise di coinvolgere anche la Lazio, che però decise di non rientrare nell'accordo su opposizione dell'allora presidente Giorgio Vaccaro. Il 7 giugno del 1927, in via Forlì 16, nacque l'Associazione Sportiva Roma e l'accordo fu firmato da Italo Foschi, Ulisse Igliori, il presidente dell'Alba Audace e Vittorio Scialoja direttore della Roman.