Negli anni scorsi ha lavorato anche con Inter e Bologna
Svilar, voglia di Roma e Champions: il duro allenamento in vista del ritiro estivo
Lorenzo Barale è l'uomo scelto per ampliare il settore commerciale della Roma che nell'ultimo grazie al lavoro di Gandler ha portato grandissimi risultati. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la società ha scelto lui dopo qualche settimana di valutazioni ed è già al lavoro. Già nel 2021 la Roma lo aveva cercato, ma scelse il Torino. Cinque anni dopo il dirigente lascia i granata per trasferirsi nella Capitale. Negli anni scorsi ha lavorato anche con Inter e Bologna. In attesa dei colpi sul mercato in entrata, la Roma rinforza l'organigramma della società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Corriere dello Sport
Rinnovo Dybala, la Roma offre un solo anno di contratto. Paulo è stizzito
Calciomercato AS Roma
Mercato Roma, per Greenwood c'è concorrenza: Atletico in pressing, spunta l'Al Hilal
Calciomercato AS Roma
Garnacho, il Chelsea prende tempo. Nessun contatto tra la Roma e gli agenti
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: l'Atletico fa sul serio per Greenwood. Genoa su Dovbyk
La Gazzetta dello Sport
Friedkin, il piano Champions: pronti 100 milioni per una Roma al top
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti