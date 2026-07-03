Lorenzo Barale è l'uomo scelto per ampliare il settore commerciale della Roma che nell'ultimo grazie al lavoro di Gandler ha portato grandissimi risultati. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la società ha scelto lui dopo qualche settimana di valutazioni ed è già al lavoro. Già nel 2021 la Roma lo aveva cercato, ma scelse il Torino. Cinque anni dopo il dirigente lascia i granata per trasferirsi nella Capitale. Negli anni scorsi ha lavorato anche con Inter e Bologna. In attesa dei colpi sul mercato in entrata, la Roma rinforza l'organigramma della società.