La partnership tra AS Roma e Q8 si arricchisce di un nuovo progetto. Il club giallorosso, con una nota ufficiale, ha annunciato che Q8 Radio trasmetterà in esclusiva la radiocronaca delle partite giallorosse in Serie A e Coppa Italia. Per ascoltare il racconto delle gare nelle due competizioni nazionali sarà necessario sintonizzarsi sul DAB+, in esclusiva nella Regione Lazio. Di seguito la nota della Roma in merito e le parole del CBO Gandler: "A partire dalla stagione 2026/27, la partnership tra AS Roma e Q8 si arricchisce di un nuovo e ambizioso progetto editoriale. Q8 Radio trasmetterà in esclusiva le partite di campionato dell’AS Roma e le gare di Coppa Italia, dando vita ad un racconto che si sviluppa attorno alla partita e ai suoi protagonisti. La radiocronaca diventa così il cuore di un’esperienza editoriale più ampia, che accompagna i tifosi non solo durante i 90 minuti, ma anche nei momenti che precedono e seguono la gara. Il progetto comprende infatti contenuti dedicati all’attesa del match e al commento post-partita, con approfondimenti e voci del mondo del calcio pensati per aggiungere prospettive, analisi ed emozioni al racconto della giornata. Le trasmissioni pre e post gara e la radiocronaca saranno disponibili in esclusiva nella Regione Lazio attraverso la tecnologia DAB+, offrendo ai tifosi un punto di ascolto dedicato per vivere tutta l’emozione della giornata giallorossa.

“Questa è davvero una delle partnership più innovative oggi nel mondo del calcio", le parole di Michael Gandler, Chief Business Officer di AS Roma. "Grazie alla rete radiofonica, Q8 e AS Roma offriranno all’appassionata tifoseria giallorossa locale un nuovo modo per vivere la passione dell’Olimpico, anche quando non sarà possibile essere presenti allo Stadio. La radiocronaca e i contenuti che accompagneranno le gare permetteranno ai tifosi di sentirsi ancora più vicini alla squadra e di condividere l’emozione della partita, ovunque si trovino".

“Con questo progetto vogliamo portare la nostra partnership con AS Roma dentro l’esperienza della partita, creando un racconto che non si esaurisca al fischio d’inizio o al risultato finale", ha dichiarato Fabio Curtacci, Retail & Marketing Director di Q8 Italia. "Q8 Radio diventa uno spazio di incontro e condivisione per vivere insieme l’attesa, seguire la gara e continuare a parlarne insieme, dando voce ai protagonisti e ai tifosi. È un modo concreto per essere ancora più vicini al pubblico e per condividere con la community romanista i momenti che rendono ogni partita un appuntamento speciale. Il progetto valorizza inoltre il rapporto diretto con la tifoseria giallorossa, portando nel racconto la loro voce e l’atmosfera dello stadio”".