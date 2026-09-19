Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

Andrea Stramaccioni, commentatore Dazn e Rai, vivrà il big-match delle 18 all'Olimpico tra Roma e Inter da doppio ex, avendo allenato le giovanili giallorosse e la prima squadra nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni in un'intervista a Libero:

La prima sensazione? "Metto allo specchio due mondi che conosco bene nonché due allenatori che sono amici e che stanno facendo benissimo".

È già sfida scudetto? "Quello no, ma chi vince dà già una bella spallata all'entusiasmo dell'altra. L'Inter è abituata da an-ni a sfide di questi livelli mentre per la Roma sarà bello tornare a respirare questa atmosfera".

Chivu ha incontrato tre volte Gasperini e lo ha sempre battuto. "Chivu è molto preparato e di gran-de intelligenza tattica, ha giocatori che per lui si butterebbero nel fuoco. Poi ha avuto il Gasp come allenatore, lo conosce e avrà prepara-to questa partita per metterlo in difficoltà come ha sempre fatto".

Gasperini che calcio ha dato alla Roma? "Ad alta intensità, verticale con costruzione dal basso e arrembante sugli esterni. È una Roma che vedo cresciuta mentalmente. Il salto di qualità lo ha fatto con la presenza costante di Dybala dietro a Malen".

Malen ha infilato sette gol in quattro partite: perché è un fenomeno ora mentre all'Aston Villa non era esploso? "Era chiuso da Watkins, spesso gio-cava ala in un sistema e con una filosofia di gioco differente. Nessuno lo utilizza come fa Gasp. Neanche Koeman in nazionale quando lo ha provato centravanti. Qui gioca in maniera ideale alle sue caratteristiche, ha palla sempre servita in verticale e che segue i suoi movimenti. Il primo controllo in corsa da fuoriclasse e l'abilità a calciare in porta fanno il resto".

L'Inter basa tutto sul 3-5-2 che Gasp teme, vero? "Lo score di Gian Piero col 3-5-2 nerazzurro spiega questa difficol-tà. Da quando l'Inter ha virato su questo sistema con Conte, poi con Inzaghi e ora con Chivu, il Gasp ha collezionato contro l'Inter 4 pareggi e 10 sconfitte. Non è un caso".

Il giocatore decisivo di Gasperini? "Dybala".

E il possibile match-winner di Chivu? "Lautaro".

Un suo pronostico secco su Roma-Inter? "Per me finisce con un pareggio spettacolare: 2-2".