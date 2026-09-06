Una Roma stellare in attacco. In realtà, un po’ ovunque. Ma i numeri raccontano soprattutto il duro lavoro di Gasp su questa squadra: i giallorossi trovano il gol con facilità e si prendono un posto tra le grandi d’Europa. Dopo appena tre giornate, la Roma ha il secondo miglior attacco nei top 5 campionati europei. Davanti c’è solo il Barcellona. I giallorossi hanno realizzato 10 gol, la squadra di Flick 12. Certo, il paragone tra le due rose non regge. Ma questa statistica, per quanto ancora prematura, dice qualcosa di importante. E rende evidente il lavoro svolto dal tecnico di Grugliasco. La Roma attacca, crea, si diverte. Ma soprattutto segna. Trasforma in gol le tante occasioni che costruisce e continua a spingere anche quando la partita sembra già indirizzata. Contro l’Atalanta sono arrivati altri due gol. E la sensazione è che potessero essere anche di più. Il lavoro di Gasp si vede. E i numeri, almeno per ora, lo certificano.