La fila per Dovbyk si allunga. L'ucraino è uno dei protagonisti in negativo del Bologna: gioca poco e incide ancora meno. Un rendimento che ha iniziato a far sorgere dubbi anche all'interno del club rossoblù sulle reali capacità dell'attaccante. “È più un problema mentale che fisico”, ha spiegato Fenucci, senza escludere la possibilità di fare a meno di lui già a gennaio. E così, attorno al futuro del centravanti, iniziano a muoversi diverse squadre. La prima è il Valencia: il club spagnolo ha bisogno di rinforzi in attacco e Dovbyk potrebbe rappresentare una soluzione. Ma non è l'unica pista. Come riporta Tuttosport, anche il Venezia avrebbe messo gli occhi sull'ucraino. Le eventuali operazioni sarebbero entrambe impostate sulla base di un prestito con diritto di riscatto.