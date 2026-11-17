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Wesley può rifiatare. Almeno per un tempo. Dopo aver macinato chilometri con la Roma, il brasiliano sta facendo lo stesso anche con la propria Nazionale. Nella prima amichevole contro il Giappone è partito dal primo minuto, aggiungendo altri minuti nelle gambe dopo un periodo particolarmente intenso. La novità arriva però nell'ultimo impegno prima del rientro nella Capitale, quello contro Singapore. Ancelotti ha deciso di concedergli un tempo di riposo: Wesley non partirà dal primo minuto. Non è escluso che possa trovare spazio nella ripresa, ma per il momento il ct ha scelto di puntare su Vanderson dal via.