La Roma vuole entrare nel futuro. Ed è una partita che si gioca nelle prossime due settimane e tocca parecchi aspetti all'interno di Trigoria, con Gasperini sempre più protagonista. Il tecnico sarà più o meno l'unico vero punto di ripartenza, con tutto il resto pronto a mutare attorno a lui. Il cronoprogramma dei prossimi giorni giallorossi è abbastanza chiaro e prevede la definizione, nella scala delle priorità, del direttore sportivo al posto di Massara, che ha le ore contate al 'Fulvio Bernardini'. Tony D'Amico è ormai a un passo e nel giro di 1-2 giorni può definirsi tutto. Un binario parallelo che corre su tempistiche leggermente più dilatate è il rinnovo di Paulo Dybala, che sostanzialmente attende solo il rientro nella capitale di Ryan Friedkin per definire tutto. Manca l'accordo totale sulla parte economica, ma i presupposti ci sono tutti: entro la fine della settimana anche questa situazione può chiudersi positivamente con la firma. Poi sarà il turno verosimilmente di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik (oltre a Mancini e Cristante per cui è già tutto pronto), sui quali però c'è da lavorare ancora un po'. L'intenzione - reciproca - resta per entrambi di continuare insieme, come da indicazione di Gasp, ma appunto servirà ancora aspettare.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google

Frara, Angeloni e Fratini: la situazione tra contatti, incontri e vecchi legami

Parallelamente asi attendono diversiin primis il responsabile sanitario: Riccardoche ha lavorato coned è anche un ex giallorosso. Sono in corso però anche iper dare un nuovo volto alPer il primo i nomi sono quelli diora al(dove ha lavorato proprio con Tony D'Amico), sorpassato nelle ultime ore da Alessandroe ValentinoFrara in questo momento è a capo del settore giovanile delma più in generale è unper i giallazzurri. Prima giocatore e capitano, storico, poi anche nella direzione sportiva della prima squadra nell'anno in cui sulla panchina dei ciociari siedevaCirca 6 anni fa è iniziato il, con una salvezza importante inprima di provare l'esperienza in Serie C allaIn queste ultime stagioni è poi. Conil legame affonda le radici a, quando Frara giocava nelle giovanili dellaE in panchina ad allenare chi c'era? Sì, proprio Gian Piero.

Alessandro Frara con la maglia del Frosinone nel 2016 (Getty Images)

Profilo molto diverso quello di Valentino Angeloni, decisamente più esperto e a capo del settore giovanile della Fiorentina. Nel suo passato ci sono esperienze in tante squadre importanti, come l'Inter, ma anche all'estero nel Sunderland. Una vita, o quasi, da capo scout, come accaduto anche all'Atalanta dal 2016 al 2018. Ed è lì che ha conosciuto Gasperini. Angeloni ha poi fatto un altro tipo di step, ovvero quello di direttore sportivo, al Venezia nella stagione 2018/19. A fine stagione è tornato alla Fiorentina (ci era già stato per un anno) nell'area sportiva della prima squadra. Ha deciso poi di rimettersi in gioco e accettare l'incarico di responsabile del settore giovanile. Chi lo conosce racconta di una figura molto ambiziosa, solida e 'tosta' con idee e linee precise. E il lavoro di certo gli ha dato ragione, visto che la cantera viola resta tra le migliori in Italia. C'è poi su un altro binario, altrettanto parallelo, pure la questione scouting. Il nome è quello di Michele Fratini, che è stato già a Trigoria nei mesi scorsi, visto anche il legame con Ricky Massara. La sua candidatura però resiste nonostante l'addio del ds, i contatti sono proseguiti ed è previsto un nuovo incontro per capire e valutare nel dettaglio i programmi del club. Nell'agenda del nuovo direttore sportivo e di Gasperini, però, c'è pure la questione cessioni: la necessità è di salutare qualche nome un po' più pesante, sperando magari in offerte inattese per altri elementi meno importanti. L'obiettivo è arrivare a chiudere tutta la questione il prima possibile, addirittura entro il Mondiale che inizierà a metà giugno. Non sarà semplice. Di sicuro per rispettare la tabella di marcia Gasperini si aspetta la presenza fissa di Ryan Friedkin.