Roma, niente turn over con Milan e Bologna. Ndicka pronto a tornare nella Capitale

Daniele De Rossi, intanto, è pronto a preparare la super sfida di giovedì contro il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La gara di ieri, dove il tecnico ha operato un discreto turnover, non ha convinto a pieno tanto che era stato poi necessario l'ingresso in campo di Paulo Dybala. Straordinari previsti quindi per l'argentino, Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Lukaku. L'unico cambio necessario tra le due partite (almeno per ora) lo impone Cristante che sarà squalificato contro il Milan. Niente turnover, dunque, per le gare più importanti della stagione con i rossoneri in coppa e con il Bologna in campionato. I bocciati senza appello sono stati Huijsen e Aouar, sostituiti dopo una manciata di minuti da inizio ripresa e con pesanti errori sulle spalle. Per i due giocatori il futuro sembra lontano da Roma con il classe 2005 che tornerà con ogni probabilità alla Juventus mentre l'algerino non sta convincendo la dirigenza già da quando in panchina c'era Mourinho. Novità, infine, in casa Milan per il match in programma tra tre giorni: Kjaer non ci sarà, allarme rientrato invece per le condizioni di Maignan e Thiaw.