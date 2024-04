De Rossi, turn over al bando. Da Dybala a Mancini: con Milan e Bologna niente calcoli

Troppe coincidenze fanno una prova. La Roma non può contare su un massiccio turn over. Lo hanno dimostrato gli stop di Firenze e Lecce, lo ha conclamato il brutto primo tempo di ieri con l'Udinese. Lo ha capito anche De Rossi che in vista di Milan e Bologna metterà da parte il gestionale per misurare le risorse e schiererà la miglior formazione possibile. Troppo alta la doppia posta in palio, e troppo rischioso affidarsi ancora a giocatori che non sembrano risvegliarsi. Straordinari previsti quindi per Dybala, Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Lukaku. L'unico cambio necessario tra le due partite (almeno per ora) lo impone Cristante che sarà squalificato contro il Milan. Al suo posto si scalda Bove rimasto ieri in panchina al Friuli. Ovviamente l'infortunio di Ndicka obbliga anche in difesa ad apportare pochi cambiamenti, forse nessuno. Mancini e Smalling hanno giocato bene a San Siro e saranno riproposti anche nel doppio match valido per Europa e Champions. Con Llorente pronto a dare una mano. A sinistra torna Spinazzola, a destra Celik. Nessun turno di riposo pure per Paredes che, diffidato, ha evitato la squalifica a Udine e ci sarà pure col Bologna. Da valutare poi l'eventuale gestione in corso d'opera. Qualora le cose dovessero mettersi bene in coppa allora potrebbe esserci qualche minuto in più per rifiatare soprattutto per Dybala che anche ieri ha dimostrato di essere la vera arma in più della Roma di De Rossi.