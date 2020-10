Roma, negativi tutti i tamponi: squadra in campo alle 11

La Roma tira un sospiro di sollievo. Ad eccezione di Amadou Diawara, annunciato ieri, tutti i tamponi effettuati sul gruppo squadra hanno dato esito negativo. Dopo il triplo caso di contagio al Covid-19 nelle giovanili, si temeva per i giocatori rimasti a Trigoria durante la sosta. Confermato per questa mattina alle 11 il primo allenamento in vista del match con il Benevento, in programma domenica prossima. I casi in prima squadra restano cinque: oltre al centrocampista ex Napoli, anche Bruno Peres, Carles Perez, Antonio Mirante e Justin Kluivert.