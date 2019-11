Roma-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Roma-Napoli è il primo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La squadra guidata da Fonseca con la vittoria sull’Udinese nell’ultima di campionato ha raggiunto il quarto posto scavalcando proprio i partenopei, fermati dall’Atalanta al San Paolo sul 2-2. L’allenatore portoghese dovrà fare a meno oltre che degli infortunati anche di Fazio, espulso alla Dacia Arena. Questa sfida conta 72 precedenti, nei quali la Roma si è imposta in 32 occasioni contro le 12 del Napoli. Gli azzurri arrivano da tre vittorie consecutive all’Olimpico. L’inizio del match è previsto per domani alle 15.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens.

DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI

Roma-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Fischio d’inizio, invece, programmato per le 15 di sabato all’Olimpico.

Per gli abbonati anche la possibilità di seguire il match in streaming sul proprio Smartphone o Tablet grazie alla piattaforma Sky Go o l’opzione Now tv.