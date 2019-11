Cinquanta volte Zaniolo. L’esterno giallorosso, in rete contro il Napoli, si è regalato la gioia del gol alla sua presenza numero 50 con la maglia della Roma. Un traguardo importante per il classe ’99, che trova la quarta sinfonia consecutiva dopo esser stato al centro delle polemiche dopo l’attacco gratuito di Capello. Una risposta da campione, in un momento che lo vede in uno stato di forma straordinario.