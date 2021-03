Roma-Napoli, le formazioni ufficiali di Fonseca e Gattuso

Vietato sbagliare. Dopo la gioia europea, per la Roma è tempo di riaffacciarsi sul campionato e riprendere la corsa verso l’obiettivo 4° posto. Un cammino, quello dei giallorossi, reso decisamente più complicato dalla pesante sconfitta con il Parma, che ha relegato la squadra fuori dalla zona Champions. La partita è di quelle da non sbagliare: all’Olimpico arriva un Napoli in netta ripresa dopo le difficoltà di metà stagione e rinvigorito anche dai tanti giocatori tornati a disposizione dopo aver smaltito i rispettivi infortuni.

Fonseca non vuole alibi e, pur non potendo contare ancora una volta su Smalling, Mkhitaryan e Veretout, ha chiesto alla squadra una grande prova. Il portoghese, che ha confermato tra i pali Pau Lopez, si è affidato ancora una volta a Cristante: sarà lui a guidare la difesa, supportato da Mancini e Ibanez. Sulle fasce la coppia di titolarissimi Karsdorp-Spinazzola, mentre sulla linea mediana ci sarà Pellegrini in cabina di regia, con Diawara ad agire nel solito prezioso lavoro di rottura. Davanti c’è Dzeko, supportato sulla trequarti da Pedro e El Shaarawy.

Gattuso vuole invece dare continuità al successo di San Siro con il Milan, che ha rilanciato prepotentemente le ambizioni del suo Napoli. Nel consolidato 4-2-3-1 azzurro c’è Ospina tra i pali, mentre al centro della difesa Maksimovic affiancherà Koulibaly. A destra vista la squalifica di Di Lorenzo c’è Hysaj, mentre sarà l’ex Mario Rui il terzino sinistro. In mediana coppia Demme-Fabian Ruiz, Zielinski ad inventare sulla trequarti. Pericolosissimo il trio offensivo, composto da giocatori che hanno sempre saputo far male alla Roma nel recente passato: esterni d’attacco Insigne e Politano, con Mertens centravanti.

Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All.: Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.