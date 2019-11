Roma-Napoli, i convocati di Fonseca: torna Jesus – FOTO

Dopo la conferenza stampa e la rifinitura di questa mattina, Fonseca dirama la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Napoli. La Roma è ancora in emergenza con tante assenze. Da Mkhitaryan a Pellegrini, passando per Diawara, Zappacosta, Cristante e Kalinic. Rientra, invece, Jesus. Di seguito la lista dei giocatori che potranno prendere parte alla gara dell’Olimpico:

Pau Lopez

Fuzato

Mirante

Jesus

Smalling

Kolarov

Cetin

Santon

Mancini

Florenzi

Spinazzola

Perotti

Veretout

Zaniolo

Pastore

Dzeko

Under

Antonucci

Kluivert