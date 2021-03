Roma-Napoli ore 20.45 diretta LIVE: El Shaarawy e Dzeko dal 1′

La corsa Champions passa dall’Olimpico. Alle 20.45 si gioca Roma-Napoli, posticipo e big match di giornata: chi vince prende slancio nella corsa al quarto posto e attenua le speranze dell’altra. I giallorossi non hanno ancora vinto con le grandi in stagione, Fonseca vuole sfatare il tabù. Per questo ha cancellato in conferenza stampa tutti gli alibi sulla stanchezza (la squadra è rientrata venerdì da Kiev, il Napoli avrebbe dovuto giocare con la Juve mercoledì la partita della discordia poi rinviata). Il portoghese deve comunque rinunciare alla spina dorsale formata da Smalling, Veretout e Mkhitaryan: tutti e tre rientreranno dopo la sosta.

Stasera davanti a Pau Lopez la linea a tre formata da Mancini, Cristante e Ibanez con Kumbulla che scivola in panchina. In mezzo la coppia Villar-Diawara, con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Trequarti tutta azzurra con Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy alle spalle di Edin Dzeko, che si riprende la maglia da titolare dopo la doppietta di Borja Mayoral in Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Reynolds, Fazio, Kumbulla, Calafiori, Pastore, Pedro, Mayoral, Perez.

All.: Paulo Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

A disp.: Meret, Contini, Maksimovic, Cioffi, Elmas, Zedadka, Costanzo, Bakayoko, Lozano, Osimhen.

All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Peretti – Paganessi

IV Uomo: Ayroldi

Var: Di Paolo

AVar: Cecconi

BIANCHI SU ROMA E NAPOLI – Il doppio ex Ottavio Bianchi ha commentato il match di stasera soffermandosi sulle difficoltà degli allenatori in due piazze come Roma e Napoli: “Sono le più difficili per un allenatore perché lì i calciatori sono come divi. La pressione è tutta sugli allenatori”.

I CONVOCATI – Fonseca deve fare ancora a meno di Smalling, Mkhitaryan e Veretout: tutti e tre rientreranno dopo la sosta per le nazionali.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

LE STATISTICHE – Incrocio numero 172 tra Roma e Napoli contando le sfide ufficiali. Se restringiamo il cerchio alle sole sfide di campionato disputate nella capitale, sono 73 con 33 successi della Roma, 28 pareggi e 12 vittorie del Napoli. L’ultima vittoria degli azzurri in esterna risale al campionato 2018/2019 con un 4-1 con le firme di Milik, Mertens, Verdi e Younes. L’ultimo segno “X” si è registrato nel 2012. Dal 2016-17 il Napoli è l’unica squadra che ha raccolto tre vittorie in casa della Roma. Fonseca trova il Napoli per la sesta volta: per il portoghese due vittorie e tre sconfitte, compresa l’esperienza dello Shakhtar Donetsk.

DOVE VEDERLA – Roma-Napoli sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv su Sky. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sarà possibile assistere al match grazie al servizio streaming, tramite le piattaforme SkyGo e NowTV. In telecronaca la voce di Riccardo Trevisani, supportato al commento tecnico da Daniele Adani. Come sempre, Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita sia sul sito che sui social, con aggiornamenti e foto in tempo reale.