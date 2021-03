Mancini: “Col Parma non abbiamo fatto una grande partita. Siamo motivati”

Nel prepartita di Roma-Napoli, sfida valida per il ventottesimo turno di Serie A, Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di Roma Tv. Queste le sue dichiarazioni:

MANCINI A ROMA TV

Il passaggio del turno con lo Shakhtar può darvi una spinta in più col Napoli, maggiori consapevolezze delle vostre capacità…

Sì, assolutamente sì. Sappiamo che è una partita importante, le motivazioni ci sono e cercheremo di dare il massimo come sempre.

Questa sera è una specie di spareggio per la Champions…

Sì, bisogna pensare partita per partita. Domenica scorsa non abbiamo fatto una bellissima partita. Adesso c’è il Napoli, l’abbiamo preparata bene e cercheremo di vincere perché ogni partita da qui alla fine è importante.

Sono una squadra molto veloce davanti, tecnica, sarà difficile per voi tenere a bada gli attaccanti…

Sì, il Napoli ha la particolarità degli attaccanti piccoli, ma con un buon lavoro di squadra e una buona pressione cercheremo di metterli in difficoltà.