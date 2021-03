Roma-Napoli, i convocati di Fonseca: ancora assente Smalling

Sono 22 gli uomini scelti da Fonseca per per il match con il Napoli, in programma questa sera all’Olimpico alle 20.45. Paulo Fonseca non ha recuperato Smalling, che si è allenato a parte per tutta la settimana e non ha smaltito i problemi muscolari: per l’inglese, così come per Veretout e Mkhitaryan, appuntamento direttamente dopo la sosta per le Nazionali. Assente anche Bruno Peres, ammonito a Parma e squalificato. Di seguito i giallorossi convocati per la gara:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy